В Петербурге пассажир напал на беременную женщину-таксиста

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Пассажир напал на беременную женщину, находившуюся за рулем такси в Курортном районе Санкт-Петербурга. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления вневедомственной охраны (УВО) войск национальной гвардии РФ по городу и Ленинградской области, злоумышленника задержали.

"Наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны по Курортному району Санкт-Петербурга задержал мужчину, который подозревается в нападении на беременную женщину, управлявшую машиной такси", - сказали в пресс-службе.

По данным УВО, в воскресенье вечером мужчина сел в такси Kia Rio, за рулем которого находилась беременная женщина. Когда машина находилась на Кленовой улице в поселке Репино, пассажир напал на нее и начал душить, а получив отпор, избил и угрожал расправой, игнорируя слова жертвы о том, что она беременна. Женщине удалось вырваться, выбежать из машины и обратиться в правоохранительные органы.

На место происшествия прибыл наряд вневедомственной охраны, злоумышленник попытался скрыться, но сотрудникам Росгвардии удалось оперативно его задержать. Пострадавшую госпитализировали.