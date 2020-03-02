Ректора Воронежского технического университета задержали по подозрению во взятке

ВОРОНЕЖ, 2 марта. /ТАСС/. Ректора Воронежского государственного технического университета Сергей Колодяжный задержали по подозрению в получении взятки, у него прошли обыски. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах региона.

"Ректор Воронежского технического университета задержан. Он подозревается в совершении преступления по ст. 290 УК РФ ("Получение взятки")", - сказал собеседник агентства.

По его данным, на рабочем месте ректора и у него дома прошли обыски. "Задержан на 48 часов", - добавил собеседник агентства.

Кроме того, вместе с ректором задержаны и четыре проректора вуза, у них прошли обыски. Они подозреваются также по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"). "В период с 2015 года по настоящее время подозреваемые смогли получить не менее 70 млн рублей. Выписывались завышенные премии, а потом все деньги забирались в доход одного человека", - пояснил собеседник.

Университет является опорным вузом Воронежской области, он создан в 2016 году путем слияния Воронежского архитектурно-строительного университета и Воронежского политехнического института. Насчитывает более 15 факультетов и свыше 20 тыс. студентов.

В новость внесены изменения (18:49 мск) - добавлена информация о задержании четырех проректоров вуза.