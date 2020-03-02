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В Москве мужчина осужден на 9 лет за убийство девушки-блогера, чье тело нашли в чемодане

Также суд удовлетворил иск родственников девушки о возмещении морального вреда на общую сумму 2,5 млн рублей

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Житель Подмосковья приговорен к девяти годам за убийство девушки-блогера Екатерины Семочкиной, тело которой он спрятал в чемодане.

"Никулинский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Московской области Максима Гареева. С учетом позиции государственного обвинителя - прокурора Москвы Дениса Попова - суд приговорил Гареева к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Также суд удовлетворил иск родственников девушки о возмещении морального вреда на общую сумму 2,5 млн рублей.

По данным следствия, 26 июля прошлого года мужчина в съемной квартире на улице Пырьева более 19 раз ударил ножом в шею, голову и тело свою 25-летнюю знакомую москвичку. Чтобы скрыть убийство, он положил тело девушки в чемодан, убрался в квартире, забрал свои вещи и уехал. На следующий день тело обнаружил арендодатель.

30 июля 2019 года обвиняемый был задержан, после чего арестован. На допросе он признал вину и сообщил, что мотивом убийства стали оскорбления со стороны девушки, унижение его сексуального достоинства и финансовых возможностей.

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