В Нью-Дели задержали более 40 человек за распространение слухов о новых погромах

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 марта. /ТАСС/. Полиция индийской столицы задержала за минувшие сутки более 40 человек по обвинению в распространении в соцсетях недостоверной информации и слухов о новых погромах в различных районах города. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе делийской полиции.

"Мы задержали более 20 человек в Северном Дели и 18 человек в Южном Дели, есть задержанные и в других районах. Задержания проведены в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом", - сказал представитель пресс-службы.

В минувшие воскресенье и понедельник в социальных сетях стала распространяться информация, что на юге и западе Нью-Дели начались столкновения и погромы. Эти сообщения появились после того, как на минувшей неделе в северо-восточной части города прошли массовые беспорядки, погибли не менее 47 человек. Информация о новых столкновениях вызвала в городе панику. Как сообщил журналистам официальный представитель делийской полиции Мандип Сингх Рандхава, в полицию поступило более двух тысяч звонков от перепуганных граждан.

Среди задержанных за распространение непроверенной информации есть и популярные в городе блогеры. Сотрудники правоохранительных органов заявляют, что будут строго бороться против "вызывающих панику ложных сообщений".

"Некоторые антигосударственные элементы и лжецы хотят нарушить мир и гармонию в городе, распространяя слухи. Полиция Дели активно противодействует этой дезинформации и принимает строгие законные меры. Я обращаюсь к жителям Дели с призывом не попадаться ни на какие ложные новости", - заявил в понедельник журналистам глава полиции национального столичного округа Дели (в состав которого входит Нью-Дели) комиссар Шривастава. Его выступление передавали местные телеканалы.

Беспорядки из-за закона о гражданстве

Столкновения в столице Индии вспыхнули 24 февраля между группами радикально настроенной молодежи, выступающими за и против спорного закона о гражданстве. Их участники вступали в стычки с полицией, громили магазины и поджигали автомобили. Особенно пострадали районы компактного проживания мусульман. Отмечены случаи применения огнестрельного оружия. По последним данным, погибли 47 человек, около 300 получили ранения.

Как ранее сообщил корреспондент ТАСС представитель департамента по связям с общественностью Министерства внутренних дел Индии, в город переброшены более 7 тыс. бойцов сил полиции центрального резерва (военизированная полицейская структура) и других частей. По делу о беспорядках работают две следственные группы МВД.

Вступившая в силу новая редакция закона о гражданстве Индии предусматривает упрощенное предоставление гражданства страны немусульманам из ряда государств Южной Азии (Пакистана, Афганистана и Бангладеш), если те сталкиваются с притеснениями на родине. Закон вызвал недовольство индийских мусульман, которые полагают, что он нарушает конституцию, провозглашающую равенство для всех вне зависимости от религии. Несогласные с законом с декабря проводят протесты по всей стране, нередко перерастающие в беспорядки. Радикальные проиндусские группировки в свою очередь нападают на противников закона.