Жительница Ставрополья пыталась продать своего новорожденного ребенка за 50 тыс. рублей

ПЯТИГОРСК, 3 марта. /ТАСС/. Уголовное дело о продаже новорожденного ребенка через интернет возбудили на Ставрополье. Об этом сообщили журналистам во вторник в следственном управлении СК РФ по краю.

"Кировский межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ по краю возбудил уголовное дело в отношении 29-летней женщины, подозреваемой в продаже своего новорожденного ребенка (ст. 127.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, во второй половине 2019 года беременная женщина решила продать за 50 тыс. рублей своего будущего ребенка, роды которого предстояли в феврале 2020 года. Подозреваемая разместила объявление в интернете, на которое отреагировала другая женщина.

"Согласно достигнутой договоренности, в феврале 2020 года роженица родила в больнице в Новопавловске мальчика, для оформления которого представила документы покупательницы. Медицинский персонал, заметив различия между внешностью подозреваемой и предоставленными ею документами, сообщил о происходящем в правоохранительные органы. В ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия при выписке из медицинского учреждения роженица передала младенца покупательнице", - отмечается в пресс-релизе.

Ведомство отмечает, что в настоящее время мальчик находится в больнице до определения его судьбы органами опеки и попечительства.