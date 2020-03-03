В Петербурге избит глава отделения незарегистрированной партии "Другая Россия"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Полиция Петербурга расследует нападение на местного жителя в подъезде одного из домов в Красногвардейском районе города. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. В пресс-службе петербургского отделения незарегистрированной партии "Другая Россия" журналистам сообщили, что неизвестные избили их главу Андрея Дмитриева.

"В полицию Красногвардейского района обратился 40-летний местный житель, который сообщил, что в подъезде одного из домов по Пискаревскому проспекту двое неизвестных нанесли ему телесные повреждения. По данному факту проводится проверка", - сказали в ГУ МВД.

В пресс-службе "Другой России" заявили, что с утра Дмитриев отвел в детский сад свою дочь, а когда возвращался домой, у дверей квартиры его уже "ждали двое неизвестных". "На шум выбежали соседи, после чего нападавшие скрылись", - сказали в пресс-службе.