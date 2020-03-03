20 вопросов президенту: Путин о гражданском обществе и иноагентах
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Петербурге избит глава отделения незарегистрированной партии "Другая Россия"

Двое неизвестных напали на петербуржца у двери его квартиры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Полиция Петербурга расследует нападение на местного жителя в подъезде одного из домов в Красногвардейском районе города. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. В пресс-службе петербургского отделения незарегистрированной партии "Другая Россия" журналистам сообщили, что неизвестные избили их главу Андрея Дмитриева.

"В полицию Красногвардейского района обратился 40-летний местный житель, который сообщил, что в подъезде одного из домов по Пискаревскому проспекту двое неизвестных нанесли ему телесные повреждения. По данному факту проводится проверка", - сказали в ГУ МВД.

В пресс-службе "Другой России" заявили, что с утра Дмитриев отвел в детский сад свою дочь, а когда возвращался домой, у дверей квартиры его уже "ждали двое неизвестных". "На шум выбежали соседи, после чего нападавшие скрылись", - сказали в пресс-службе.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Дерипаска хочет взыскать с Навального рубль за ущерб деловой репутации
Адвокат бизнесмена заявил, что речь идет об информации, которая фигурировала в ряде роликов на Youtube-канале Навального.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС