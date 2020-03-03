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Двух высокопоставленных ростовских полицейских осудили за взяточничество

Подполковники вымогали у своих подчиненных деньги за общее покровительство и попустительство по службе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 марта. /ТАСС/. Бывший начальник межмуниципального отдела МВД России "Кашарский" Роман Лазарев и бывший начальник ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России "Кашарский" Вячеслав Ветлицын получили 7 и 8 лет колонии строгого режима за получение взятки. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области.

"Приговором суда Лазареву назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки. Ветлицыну назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки", - говорится в сообщении ведомства.

По данным СК, осужденные с ноября 2015 года по март 2018-го Лазарев и Ветлицын путем вымогательства получили от своих подчиненных - сотрудников ОГИБДД МО МВД России "Кашарский" - взятки за общее покровительство и попустительство по службе.

Кроме того, Ветлицын в период с июня 2016 года по февраль 2018-го получил от своих подчиненных лично взятку в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера за общее покровительство и попустительство по службе.

Отмечается, что оба подсудимых лишены звания подполковника полиции и лишены права повторного поступления на службу сроком на 3 и 4 года.

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РоссияРостовская область
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