Шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой в Москве

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Шесть человек пострадали в ДТП на северо-западе Москвы, где микроавтобус въехал в фонарный столб. Об этом ТАСС во вторник сообщили в прес-службе столичной Госавтоинспекции.

"Сегодня в 15:35 в районе дома 32 по улице Генерала Белобородова водитель, управляя микроавтобусом Mercedes-Benz, совершил наезд на мачту городского освещения. По предварительной информации, пострадали шесть человек", - сказали в пресс-службе.

По данным ГИБДД, на месте продолжают работу сотрудники ДПС и медики. Обстоятельства аварии выясняются.

Как уточнили в официальном Twitter ЦОДД, "данное маршрутное такси принадлежит Московской области, погибших нет, на месте работают оперативные службы".

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