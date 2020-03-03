Павленскому предъявили обвинение во Франции по делу о нападении с применением оружия

ПАРИЖ, 3 марта. /ТАСС/. Французское следствие предъявило во вторник обвинение художнику-акционисту Петру Павленскому по делу о совершении нападения с применением оружия. Об этом сообщил адвокат россиянина Ясин Бузру.

"Павленскому предъявлено обвинение в совершении насилия с особой жестокостью во время драки в канун Нового года. Он помещен под судебный контроль", - сказал Бузру.

По информации следствия, Павленский 31 декабря 2019 года стал участником драки, в ходе которой он нанес ножевые ранения двум мужчинам. Он находился в розыске со 2 января за "причинение ущерба в составе организованной банды". Павленский был задержан французскими правоохранителями в середине февраля.

Два расследования

18 февраля парижская прокуратура начала два предварительных расследования в отношении Петра Павленского. Одно из них связано с подозрениями в совершении Павленским нападения с применением оружия, второе - с распространением видео интимного характера из жизни французского политика Бенжамена Гриво. По этому делу проходит также подруга акциониста - 29-летняя Александра де Таддео, которой был адресован видеоролик.

По делу о распространении интимного видео Павленскому были также предъявлены обвинения. Он был отпущен на свободу под судебный контроль. Аналогичная мера была избрана и для его спутницы, также проходящей по этому делу.

Поджигатель Банка Франции

Это не первое расследование французской юстиции, касающееся Павленского. В январе 2019 года парижский суд признал его виновным в поджоге в октябре 2017 года одного из парижских филиалов Банка Франции (Banque de France). Тогда суд приговорил его к трем годам тюремного заключения (из них два года - условно). При этом суд оставил россиянина на свободе, поскольку он уже провел 11 месяцев в предварительном заключении.

В мае 2017 года Павленский получил политическое убежище во Франции, переехав туда с семьей после начала расследования в РФ по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении актрисы "Театра.doc" Анастасии Слониной. В России также расследовался поджог подъезда здания ФСБ в Москве. Он был совершен в 2015 году Павленским, разместившим затем видео этой акции в интернете.