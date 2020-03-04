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Уголовное дело возбудили после того, как школьники в Москве получили ожоги глаз

Всего ожоги из-за кварцевой лампы получили 20 учеников

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту получения 20 учениками московской школы ожогов глаз из-за кварцевой лампы, которая была включена в классе на протяжении учебного дня. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя столичного Главного следственного управления СК РФ Юлия Иванова.

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"По результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - сказала Иванова.

3 марта в кабинете школы в Останкинском районе Москвы во время урока ученики первого класса получили ожоги роговицы глаз из-за использования бактерицидной лампы. По словам Ивановой, после получения всех необходимых медицинских документов будет назначена и проведена комиссионная судебно-медицинская экспертиза.

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