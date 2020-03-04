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Трое уроженцев Дагестана получили тюремные сроки за финансирование терроризма

Свою вину осужденные не признали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 марта. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил троих уроженцев Дагестана на сроки от девяти до 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима за финансирование терроризма. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе суда.

"Мирзамет Букаров, Рамазан Алиев, Абулгайтан Раджабов признаны виновными и им назначено наказание: Букарову - 14 лет в исправительной колонии строгого режима, Алиеву - 9 лет, Раджабову - 10 лет", - сообщила представитель суда.

Суд установил, что в 2017 и 2018 годах Букаров несколько раз переводил членам запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) деньги. Кроме того, в финансирование террористов он вовлек своих знакомых - Раджабова и Алиева, - а также родственников. Причем родные Букарова, как выяснили следователи, о его преступных намерениях не знали.

Незаконная деятельность Букарова, Алиева и Раджабова была пресечена в январе 2019 года. Мужчины являются уроженцами Дагестана. Букаров проживал в Краснодарском крае, Алиев и Раджабов - в Адыгее. Вину осужденные не признали.

Теги
РоссияДагестан
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