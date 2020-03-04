В Подмосковье детей госпитализировали из детсада с отравлением средством против грызунов

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Пятеро детей госпитализированы из детского сада в Воскресенске с отравлением веществом для уничтожения грызунов. Об этом ТАСС сообщили в среду в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"3 марта в приемный покой городской больницы Воскресенска из дошкольного учреждения доставлены пять воспитанников 2015 года рождения с диагнозом "отравление химическим веществом". По предварительным данным, один из детей в детском саду взял с полки химическое вещество для уничтожения грызунов, после чего раздал его другим воспитанникам, которые его съели", - сообщили в ГСУ.

Детей сразу же госпитализировали и провели им промывание желудка. Их жизни ничего не угрожает, они находятся на амбулаторном лечении. По факту отравления начата доследственная проверка. Назначена судмедэкспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Прокуратура также начала проверку после отравления детей. "В ходе прокурорской проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц детского сада. По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Московской области. Ход доследственной проверки СК находится в органах областной прокуратуры на контроле.