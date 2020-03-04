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Житель Воронежа обвиняется в угрозах судье, огласившему приговор активисту Котову

Свою вину Михаил Квасов не признает

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Повар из Воронежа Михаил Квасов обвиняется в угрозе убийством судье Тверского суда Москвы Станиславу Минину, решением которого был приговорен к четырем годам колонии активист Константин Котов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Квасов обвиняется в том, что в сентябре 2019 года опубликовал со своего аккаунта в Instagram угрозу [убийством] в адрес судьи Тверского суда Минина в связи с оглашением им приговора Котову", - сказала прокурор, зачитывая обвинительное заключение.

Квасов обвиняется по ч. 1 ст. 296 УК РФ ("Угроза убийством в отношении судьи"). Вину он не признает. "Квасов не обращался к Минину непосредственно, а выразился абстрактно в адрес судей в связи с этой ситуацией, поэтому состава преступления в действиях моего подзащитного нет", - отметила адвокат Ольга Пельше.

Ранее Басманный суд Москвы постановил принудительно поместить Квасова в Центр психиатрии имени В. П. Сербского для проведения психолого-психиатрической экспертизы. В декабре он был отпущен под подписку о невыезде.

Теги
РоссияВоронежская область
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