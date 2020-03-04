Экс-замминистра экономического развития Тверской области осудили на пять лет за взятку

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Бывший заместитель министра экономического развития Тверской области Денис Ильин признан виновным в получении взятки в 500 тыс. рублей за допуск предпринимателей к отбору на получение субсидии, ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Об этом в среду сообщило следственное управление СК РФ по региону.

Ранее сообщалось, что Ильин был задержан в январе 2017 года. После чего губернатор Тверской области Игорь Руденя его уволил.

"Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего заместителя министра экономического развития Тверской области Дениса Ильина. <...> Приговором суда Ильину назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Ильин был задержан с поличным сотрудниками управления ФСБ России по Тверской области во время передачи 500 тыс. рублей, уточнили в пресс-службе ведомства. Средства предназначались для того, чтобы предприниматель получил доступ к конкурсному отбору на получение малыми и средними предприятиями субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития или модернизации производства. Для доказательства его вины на этапе расследования были допрошены бизнесмены, получавшие субсидии, очевидцы, сотрудники министерства и конкурсной комиссии.

Уголовное дело в отношении руководителя компании "Энерго", давшего взятку, выделено в отдельное производство. Предприниматель ранее была признана виновной в мошенничестве. В пресс-службе ведомства также отметили, что во время расследования уголовного дела удалось выявить еще два эпизода преступной деятельности предпринимателей.

Согласно официальной информации, опубликованной на сайте регионального Минэкономразвития, Ильин занимал пост замминистра с сентября 2013 года. До этого он работал в управлении федерального казначейства по Тверской области.