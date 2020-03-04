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Суд арестовал главу федерации ММА Оренбургской области, подозреваемого в краже нефти

Виктор Фролов пробудет под стражей до 28 апреля 2020 года
Виктор Фролов Алёна Гниденко/ТАСС
Описание
Виктор Фролов
© Алёна Гниденко/ТАСС

ОРЕНБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Ленинский районный суд Оренбурга в среду избрал меру пресечения для президента Федерации смешанных боевых единоборств (ММА) Оренбургской области Виктора Фролова, подозреваемого в краже из нефтепровода в крупном размере. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь суда.

"Удовлетворено ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фролова В. П., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б", "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода в крупном размере") до 28 апреля 2020 года. Ходатайство подозреваемого и его защитников об избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы, оставлено без удовлетворения", - сказала пресс-секретарь.

Заседание прошло в закрытом режиме и длилось около трех часов. Журналистов не пустили в зал даже на оглашение резолютивной части.

Теги
РоссияОренбургская область
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