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СК проводит проверку после обнаружения останков человека в Рязанской области

По данным источника в правоохранительных органах, найденные в лесном массиве останки могут принадлежать Екатерине Левченко

РЯЗАНЬ, 4 марта. /ТАСС/. Следственный комитет проводит доследственную проверку после обнаружения останков человека вблизи деревни Лопухи Рязанской области. Об этом в среду сообщается на сайте СК РФ по Рязанской области.

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21 февраля интернет-издание "Медуза" сообщило об исчезновении в марте 2017 года в Пензе Екатерины Левченко и Артема Дорофеева, знакомых с участниками террористической организации "Сеть". В ноябре близ деревни Лопухи было обнаружено тело мужчины, которое, по данным источника ТАСС, принадлежало Дорофееву. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, найденные 4 марта останки могут принадлежать Екатерине Левченко, информация о возбуждении уголовного дела об убийстве которой появилась на сайте СУ СК РФ по Пензенской области 27 февраля.

"4 марта 2020 года в лесном массиве вблизи деревни Лопухи Рязанского района обнаружены скелетированные останки человека, присыпанные землей. По факту обнаружения останков следственными органами следственного управления СК России по Рязанской области организована проверка, в рамках которой будут проведены судебно-медицинские экспертизы по определению причины смерти и идентификации личности погибшего", - говорится в сообщении.

О деле "Сети"

10 февраля по делу "Сети" в Пензе на сроки от 6 до 18 лет колонии были осуждены Максим Иванкин, Василий Куксов, Михаил Кульков, Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Арман Сагынбаев, Андрей Чернов. Шакурский и Пчелинцев были признаны виновными в создании террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ) и незаконном приобретении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), остальные - в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), трое фигурантов обвинялись также в покушении на сбыт наркотиков.

Суд поддержал версию гособвинения, согласно которой "Сеть" была межрегиональной террористической организацией, созданной в 2016 году, в нее входили ячейки в Пензе, Москве, Санкт-Петербурге. По версии следствия, участники "Сети" разработали устав организации, проводили тренировки с использованием оружия, планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и госучреждений для насильственного свержения государственного строя. Фигуранты дела полностью отрицали свою вину.

Радикальное сообщество "Сеть" было включено в федеральный список террористических организаций. В январе 2019 года обвиняемый по делу "Сети" житель Петербурга Игорь Шишкин полностью признал свою вину и был осужден на 3,5 года колонии общего режима. В настоящее время в Санкт-Петербурге проходят судебные слушания по делу еще двух фигурантов "Сети" - Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова.

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РоссияРязанская область
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