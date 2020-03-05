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СК в Москве проверит информацию о побеге двойняшек после избиения матерью

По данным издания "Комсомольская правда", сбежавших детей обнаружила прохожая. Она сообщила, что у мальчика были ушибы и ссадина на голове

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Следователи проверяют информацию о побеге двух семилетних двойняшек после избиения матерью. Об этом ТАСС в среду сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

По данным газеты "Комсомольская правда", семилетние двойняшки сбежали из дома после избиения матери. Прохожая, обнаружившая детей, сообщила, что у мальчика были ушибы и ссадина на голове. Также в статье указывается, что дети проживали в многодетной семье.

"Следователи проверят все изложенные в статье факты. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщила Иванова.

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