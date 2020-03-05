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На МКАД столкнулись два грузовика

Источник в экстренных службах сообщил, что пострадал один человек. Из-за аварии на внешней стороне 11-го км дороги частично ограничили движение транспорта

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Два грузовых автомобиля столкнулись на внешней стороне 11-го км МКАД в Москве, в связи с этим движение транспорта частично ограничили. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"На 11-м км внешней стороны МКАД произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей, в связи с этим движение транспорта перекрыто по двум полосам", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, в результате аварии пострадал один человек. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства ДТП устанавливаются.

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Россия
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