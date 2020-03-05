В Шереметьево экстренно сел самолет из-за сработавшего датчика технической неисправности

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Самолет Airbus А330 совершил экстренную посадку в Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности навигации. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.

"Самолет примерно 40 минут назад вылетел из Шереметьево в Дубай. После вылета у него сработал датчик неисправности навигации", - сказал источник.

По его словам, экипаж принял решение вернуться в Шереметьево. Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет.

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