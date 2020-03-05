Адвокат Шамсутдинова не будет обжаловать приговор Мухатову по делу о неуставных отношениях

ЧИТА, 5 марта. /ТАСС/. Защита солдата срочной службы Рамиля Шамсутдинова, устроившего в октябре 2019 года стрельбу в воинской части в Чите, не будет обжаловать решение суда, вынесенное по делу о неуставных отношениях, в соответствии с которым подсудимый Руслан Мухатов признан виновным, он приговорен к двум годам условно и штрафу. Об этом сообщил ТАСС в четверг адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев.

3 марта Читинский гарнизонный военный суд признал Мухатова виновным по уголовному делу, возбужденному по ч. 1 ст. 335, ч. 2 п. "б" ст. 335 УК РФ ("Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности в отношении двух и более лиц"), и приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года и к штрафу в размере 30 тыс. рублей.

"Не будем обжаловать. Для Мухатова сам факт привлечения к уголовной ответственности уже будет наказанием", - сказал Тугушев.

Шамсутдинов и еще несколько военнослужащих проходили потерпевшими по делу. На суде Мухатов свою вину признал частично. Гособвинение просило для подсудимого наказание в виде лишения свободы на два года с отбыванием в колонии-поселении.

Согласно копии приговора, имеющейся в распоряжении ТАСС, суд установил несколько эпизодов неуставных отношений с участием Мухатова, произошедших осенью 2019 года. Он заставлял семерых рядовых, в том числе Шамсутдинова, которые не состояли с ним в отношениях подчиненности, выполнять физические упражнения, не предусмотренные наставлением по физической подготовке в Вооруженных силах РФ, "желая показать свое превосходство над ними". Суд установил, что подсудимый нанес пострадавшим "физическую боль и нравственные страдания", что его действия были связаны с "унижением чести и достоинства, издевательством над потерпевшими, сопряженным с насилием в отношении двух и более лиц".