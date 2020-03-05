В ДТП в Липецкой области погибли три человека

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Столкновение грузовика и легкового автомобиля стало причиной гибели трех человек, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МВД по Липецкой области.

"Три человека погибли при столкновении грузовика "Газон Некст" и легкового автомобиля Lada Largus на трассе Орел - Тамбов", - сказал собеседник агентства.

По его данным, ДТП произошло в Задонском районе Липецкой области около 13:00 мск. По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения", - сказал представитель пресс-службы УМВД по региону.

Он уточнил, что движение на трассе затруднено, его регулируют сотрудники полиции. Все погибшие были пассажирами в легковом автомобиле, водители грузовика и Lada Largus пострадали.