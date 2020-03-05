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"Заминированный" самолет из Владивостока приземлился в Новосибирске

По данным источника ТАСС, информация о якобы заложенном взрывном устройстве на борту Airbus А320 оказалась ложной

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Пассажирский самолет, выполнявший рейс Владивосток - Новосибирск, который был "заминирован" неизвестными, благополучно приземлился в аэропорту назначения. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Неизвестные сообщили о заложенном взрывном устройстве на борту пассажирского самолета Airbus А320 рейсом Владивосток - Новосибирск. Воздушное судно штатно приземлилось в аэропорту назначения", - сказал собеседник агентства.

В правоохранительных органах ТАСС также сообщили, что информация о якобы заложенном взрывном устройстве на борту самолета оказалась ложной.

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"Взрывного устройства, взрывчатых веществ и других подозрительных предметов по итогам проверки не обнаружено", - сказал собеседник агентства. Этот самолет стал четвертым "заминированным" за день.

Утром в четверг поступили три анонимных сообщения об угрозах взрыва на бортах самолетов. Один из них (Airbus А320) следовал из Москвы в Омск, другой (Airbus А319) - из Санкт-Петербурга в Симферополь, третий (Sukhoi Superjet) - из Москвы в Сыктывкар. Во всех случаях экипажи не стали менять маршрут и запрашивать экстренные посадки, проследовав в пункты назначения, где и проводились осмотры самолетов. Все сообщения о "минировании" оказались ложными.

Два из трех таких сообщений поступили на электронную почту кол-центра аэропорта Шереметьево. Источник в силовых структурах отметил, что неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирования" зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний, а также самолетов.

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РоссияНовосибирская область
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