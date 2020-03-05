"Заминированный" самолет из Владивостока приземлился в Новосибирске

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Пассажирский самолет, выполнявший рейс Владивосток - Новосибирск, который был "заминирован" неизвестными, благополучно приземлился в аэропорту назначения. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Неизвестные сообщили о заложенном взрывном устройстве на борту пассажирского самолета Airbus А320 рейсом Владивосток - Новосибирск. Воздушное судно штатно приземлилось в аэропорту назначения", - сказал собеседник агентства.

В правоохранительных органах ТАСС также сообщили, что информация о якобы заложенном взрывном устройстве на борту самолета оказалась ложной.