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Двое рабочих погибли и трое пострадали при падении строительной люльки в Казани

Строительная люлька спускалась с 10-этажного дома, в определенный момент она упала и зависла а уровне пятого этажа

КАЗАНЬ, 5 марта. /ТАСС/. Строительная люлька с пятью рабочими сорвалась в Казани со строящегося десятиэтажного дома, два человека погибли, еще трое пострадали, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

"Там строящийся десятиэтажный дом, спускалась строительная люлька, с определенной высоты она упала и зависла на уровне 5-го и 6-го этажей. Люди, которые в ней находились, выпали, двое погибли на месте, а двое получили травмы. Пятому мужчине удалось удержаться на высоте и через окно самостоятельно спуститься. Он получил травму руки", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что инцидент произошел на улице Н. Ершова в исторической части города.

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