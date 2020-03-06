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Драка на Хованском кладбище в Москве

Прокурор просит приговорить к 8,5 года одного из организаторов драки на Хованском кладбище

Ранее по делу были осуждены 16 человек. Главный фигурант - бывший начальник отделения ритуального обслуживания №3 столичного ГБУ "Ритуал" Юрий Чабуев - получил 11 лет колонии строгого режима

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Гособвинение просит Московский городской суд приговорить к 8,5 года колонии лидера общественной организации "Здоровая нация" Георгия Макарьева за организацию беспорядков на Хованском кладбище в мае 2016 года. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, приговор в отношении него и еще одного участника драки будет оглашен 18 марта.

"В ходе прений сторон для Георгия Макарьева прокурор попросил наказание в виде восьми лет шести месяцев строгого режима, а Шахмохмаду Шаптуркаеву - четыре года общего режима. Приговор будет оглашен 18 марта", - сказал собеседник агентства.

Ранее по делу были осуждены 16 человек. В зависимости от роли каждого им инкриминировали: ст. 212 УК РФ ("Организация массовых беспорядков и участие в них"), 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек") и 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

Главный фигурант дела - бывший начальник отделения ритуального обслуживания № 3 столичного ГБУ "Ритуал" Юрий Чабуев - был осужден Мосгорсудом на 11 лет колонии строгого режима. Другие фигуранты приговорены на сроки от 3,5 до 11,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего и строгого режима. Так, одному из организаторов беспорядков Александру Бочарникову суд назначил девять лет колонии строгого режима, Эльбеку Вадуеву, который во время беспорядков насмерть сбил на машине двух человек, - 11,5 года колонии строгого режима. Единственному подсудимому, находившемуся под подпиской о невыезде, Сергею Ульихину, назначено 3,5 года лишения свободы (он был взят под стражу в зале суда), а Владимиру Колесникову, который частично признал вину, - четыре года и девять месяцев. На подсудимых также наложены ограничения после отбывания наказания. Суд зачел в наказание осужденным в колонии общего режима время, проведенное ими под стражей, из расчета один день за 1,5 дня.

Вместе с тем шестеро фигурантов дела, осужденные Щербинским судом Москвы на три года колонии общего режима каждый, - Владимир Белов, Ходжикурбон Буриев, Шоймордан Ахмадов, Рахмуддин Садурдинов, Джоми Чакалов и Диловар Юнусов - в августе 2018 года и апреле 2019 года на апелляции в Мосгорсуде вышли на свободу из расчета день за полтора. Несколько человек до сих пор находятся в розыске.

В ходе массовых беспорядков и перестрелки у центрального входа на Хованское кладбище в Москве 14 мая 2016 года погибли три человека, более 30 получили ранения. По версии следствия, драка произошла из-за попытки передела бизнеса: руководство кладбища решило силой вытеснить трудовых мигрантов, отказавшихся отдавать администрации часть своего дохода от вольнонаемной деятельности.

Теги
РоссияДрака на Хованском кладбище в Москве
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