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Тренера по каратэ задержали в Москве за насилие над ученицами

В отношении него возбудили уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Следователи задержали тренера по каратэ по подозрению в сексуальном насилии над ученицами. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"По данным следствия, тренер по каратэ в различных спортивных секциях на территории столицы совершал насильственные действия в отношении малолетних учениц. В настоящее время подозреваемый задержан", - сообщила Иванова.

В ближайшее время фигуранта доставят в следственный отдел для допроса. По словам Ивановой, с заявлением обратились родители детей. В отношении тренера возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера").

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