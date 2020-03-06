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Пожар в торговом центре в Казани

Суд утвердил решение об УДО фигуранта дела о пожаре в ТЦ "Адмирал" в Казани

Речь идет о генеральном директоре УК "АС Менеджмент" Роберте Хайруллине

КАЗАНЬ, 6 марта. /ТАСС/. Верховный суд Татарстана во вторник оставил в силе решение Вахитовского районного суда об условно-досрочном освобождении (УДО) генерального директора УК "АС Менеджмент" Роберта Хайруллина, осужденного по делу о пожаре в торговом центре "Адмирал" в Казани, сообщает корр. ТАСС из зала суда.

"Постановление суда оставить без изменения", - сказал судья.

В мае 2019 года Кировский районный суд города Казани назначил Хайруллину наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В ноябре 2019 года судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Татарстана снизила ему наказание до 6 лет и 2 месяцев лишения свободы. В январе 2020 года Вахитовский районный суд Казани удовлетворил ходатайство об УДО Хайруллина.

11 марта 2015 года в Казани произошел пожар в здании ТЦ "Адмирал", в результате чего 19 человек погибли, более 60 получили травмы. Перед судом, помимо Хайруллина, предстали 11 человек. Их приговорили к лишению свободы на сроки от 4,5 года до 13 лет.

Теги
РоссияПожар в торговом центре в КазаниТатарстан
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