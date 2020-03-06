Суд 12 марта начнет слушать дело экс-главы Серпуховского района Шестуна

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Подольский городской суд Московской области 12 марта приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна, обвиняемого в мошенничестве, взяточничестве и ряде других преступлений коррупционной направленности. Как сообщил ТАСС адвокат Олег Белов, представляющий интересы Шестуна, суд отказался возвращать дело его подзащитного прокурору.

"Сегодня в Подольском городском суде продолжилось предварительное слушание по делу бывшего главы Серпуховского района, начавшееся днем ранее, и из всех ходатайств судья удовлетворила только два - ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей до 23 июня и наше ходатайство о невозможности перевода в СИЗО Можайска. Также было отказано в свидании с женой и детьми, так как она и старшие дети проходят в качестве свидетелей, а младшие не являются совершеннолетними. Была назначена дата первого судебного заседания по существу - 12 марта в 11:30 мск", - рассказала в свою очередь адвокат Мила Сметанина.

Уголовное дело подсудно Серпуховскому городскому суду, но так как Шестун 15 лет занимал должность главы этого района, условия для отправления указанным судом объективного и непредвзятого правосудия могут быть поставлены под сомнение, считают в Генпрокуратуре. В этой связи в Московский областной суд было представлено ходатайство надзорного ведомства об изменении территориальной подсудности уголовного дела и направлении его в другой районный суд. Мособлсуд передал дело в Подольский суд.

55-летний Александр Шестун был арестован 14 июня 2018 года. Он обвиняется в мошенничестве, легализации денежных средств, полученных преступным путем, незаконной предпринимательской деятельности и получении взятки в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 174.1, ст. 289, ч. 6 ст. 290 УК РФ).