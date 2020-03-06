В Москве мужчина напал на фельдшера скорой помощи из-за защитного костюма

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции начали проверку после нападения на фельдшера скорой помощи на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"Примерно в 16:00 мск в ОМВД России по району Люблино поступила телефонограмма о причинении вреда здоровью фельдшеру скорой помощи. На место прибыл участковый уполномоченный полиции, который установил, что между отцом несовершеннолетнего ребенка и медицинским работником произошел конфликт, в результате которого фельдшеру были причинены телесные повреждения", - сказали в столичной полиции. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что причиной конфликта стал надетый на фельдшере защитный костюм.