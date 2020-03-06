Экспертиза предполагаемых останков Екатерины Левченко пройдет в Рязани

РЯЗАНЬ, 6 марта. /ТАСС/. Экспертиза человеческих останков, найденных в Рязанской области, которые могут принадлежать без вести пропавшей жительнице Пензы Екатерине Левченко, назначена и будет проходить в Рязани. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в следственном управлении СК РФ по Рязанской области.

4 марта СК РФ сообщил об обнаружении в лесном массиве вблизи деревни Лопухи Рязанского района скелетированных останков человека, присыпанных землей. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, останки могут принадлежать пропавшей в 2017 году Екатерине Левченко, знакомой с участниками террористической организации "Сеть". 27 февраля стало известно о возбуждении уголовного дела об убийстве девушки.

"Экспертиза останков назначена, она будет проводиться в Рязани", - сообщили в управлении.

21 февраля интернет-издание "Медуза" сообщило об исчезновении в марте 2017 года в Пензе Екатерины Левченко и Артема Дорофеева, знакомых с участниками террористической организации "Сеть". В ноябре близ деревни Лопухи было обнаружено тело мужчины, которое, по данным источника ТАСС, принадлежало Дорофееву.