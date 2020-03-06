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Приостановлено движение трамваев по Варшавскому шоссе в Москве

Маршруты трамваев № 3, № 16, № 47 и № 49 изменены

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Движение четырех трамваев по Варшавскому шоссе временно остановлено в пятницу, сообщается в Twitter московского транспорта.

Ранее в Telegram-канале "Едем по Москве" было опубликовано фото трамвая, сошедшего с рельс около остановки "Академия водного транспорта" около Новоданиловского проезда.

"На Варшавском шоссе (в районе Новоданиловского проезда) временно не ходят трамваи", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс", что изменены маршруты трамваев № 3 - от Балаклавского проспекта до Нижних Котлов и Нагатино; № 16 - от улицы Академика Янгеля до Нижних Котлов и Нагатино; № 47 - от метро "Октябрьская" до метро "Чистые пруды"; № 49 - от Нагатино до Нижних Котлов.

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