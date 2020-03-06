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Главу строительных компаний в Ярославле приговорили к 8,5 года колонии за мошенничество

Ему также назначили штраф в размере 900 тыс. рублей

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 марта. /ТАСС/. Кировский районный суд Ярославля приговорил главу строительных компаний Игоря Зайцева к 8,5 года колонии общего режима и штрафу в размере 900 тыс. рублей, он обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

"Приговором Кировского районного суда Игорь Зайцев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима со штрафом в размере 900 тыс. рублей. По совокупности с наказанием, назначенным приговором Ленинского районного суда, назначено восемь с половиной лет лишения свободы в ИК общего режима со штрафом в размере 900 тыс. рублей", - сказала Козлова.

Как уточнила ТАСС Козлова, Ленинский районный суд в декабре 2019 года приговорил Зайцева к пяти годам колонии по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По данным суда, Зайцев дважды продал одну и ту же квартиру.

Зайцев возглавлял компании "Ярстройпроект", "Кладезь", "Ресурс эксперт" и ЯФСК, которые занимались строительством многоквартирных домов в Дзержинском и Фрунзенском районах Ярославля. От участников долевого строительства Зайцев получил более 400 млн рублей, дома построены не были.

Теги
РоссияЯрославская область
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