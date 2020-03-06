В Казани задержали главу строительной организации после гибели трех рабочих

КАЗАНЬ, 6 марта. /ТАСС/. Следователи задержали директора фирмы "СК" Казанский фасад" после гибели трех рабочих в Казани, инцидент произошел 5 марта. Об этом в пятницу сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Татарстану.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан 6 марта 2020 года задержана 39-летняя директор ООО "СК" Казанский фасад". Она подозревается в совершении преступления, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ")", - говорится в сообщении.

Вечером 5 марта на территории ЖК в Советском районе Казани при выполнении фасадных работ на уровне пятого этажа возводимого дома из-за обрыва троса перевернулась люлька с пятью рабочими "СК" Казанский фасад". Двое из них погибли на месте, один умер в больнице, остальных госпитализировали.

Подозреваемая не признала причастность к совершению преступления. В офисе и по месту жительства директора прошли обыски: изъята техдокументация и иные предметы, интересующие следствие.