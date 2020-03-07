В Химках потушили пожар в здании спортшколы

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Пожар в здании школы бокса в Химках потушен. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

"В 12:40 - ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

Вечером в пятницу в трехэтажном здании в Химках, где находится частный боксерский клуб "Химки", начался пожар. Возгорание произошло на втором этаже, ему был присвоен второй (повышенный) ранг сложности. В результате пожара обрушилась крыша здания, а также перекрытия между вторым и третьим этажами, была угроза обрушения первого этажа. В 22:05 пожарным удалось локализовать горение на площади 1,5 тыс. кв. м, а спустя почти два часа была объявлена ликвидация открытого горения.

К тушению пожара привлекались 89 человек и 27 единиц техники, в том числе от МЧС - 68 человек и 21 единица техники.