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СМИ: число жертв ливней в Сан-Паулу увеличилось до 40

Наибольшее число погибших в результате удара стихии зарегистрировано на побережье бразильского штата в муниципалитете Гуаружа, передает портал G1

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 марта. /ТАСС/. В Бразилии число жертв оползней и наводнений в Сан-Паулу, вызванных обрушившимися на регион в начале недели ливнями, достигло 40 человек. Еще столько же считаются пропавшими без вести, сообщил в субботу портал G1 со ссылкой на спасателей.

Наибольшее число погибших в результате удара стихии - 29 человек - зарегистрировано на побережье штата в муниципалитете Гуаружа, где за первые 24 часа выпало свыше месячной нормы осадков. Еще восемь человек погибли в муниципалитете Сантус и трое в Сан-Висенти, где поисковые работы были завершены в субботу.

В Гуаруже на помощь спасателям пришли местные жители. Также в субботу утром сюда прибыли военные, которые займутся организацией мест временного размещения для эвакуированных из своих жилищ местных жителей.

С конца января в юго-восточном регионе Бразилии идут сильные дожди, в результате которых уже погибли более 70 человек. Самый сильный удар стихии пришелся на штат Минас-Жерайс, где число жертв превысило 50 человек, десятки тысяч были эвакуированы.

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Бразилия
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