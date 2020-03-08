Двух человек госпитализировали с ножевыми ранениями после ссоры в кафе в Новой Москве

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Ссора между тремя мужчинами в кафе в Новой Москве закончилась ножевыми ранениями для двух ее участников, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент, как сообщили в главке, произошел в ночь на субботу в поселении Московский, в деревне Саларьево в Новой Москве, в кафе на 1-й Новой улице, 1А. Прибывшие туда полицейские обнаружили двух мужчин с проникающими колото-резаными ранениями живота, которые были госпитализированы. "Установлено, что примерно в 01:50 мск в помещении кафе неизвестный из-за личной неприязни нанес пострадавшим в ходе ссоры указанные ранения, а затем скрылся", - сказали в пресс-службе.

Полиция возбудила уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 3 ст. 111 УК РФ).