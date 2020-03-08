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Распространение коронавируса нового типа

При обрушении гостиницы в Китае погибли семь человек

Под завалами остаются 28 человек

ШАНХАЙ, 8 марта. /ТАСС/. Число жертв обрушения гостиницы в восточной китайской провинции Фуцзянь возросло до семи. Такие последние данные озвучены в воскресенье на пресс-конференции властей города Цюаньчжоу, где произошла трагедия.

Семиэтажное здание гостиницы под названием "Синьцзя" обрушилось 7 марта вечером. Под завалами, согласно официальным данным, оказался 71 человек.

К настоящему моменту спасателям удалось извлечь из-под завалов 43 человека, шесть из них к этому времени были уже мертвы, еще один умер позже в больнице. На месте аварии продолжается поисково-спасательная операция.

Под завалами остаются еще 28 человек. В операции по их спасению принимают участие свыше 1 тыс. пожарных, полицейских, военных и медицинских работников.

Гостиница использовалась для временного размещения лиц, имевших тесный контакт с инфицированными новым коронавирусом. О причинах обрушения официальной информации пока не поступало. В местных СМИ сообщается, что в гостинице осуществлялись ремонтные работы.

Здание было построено в 2013 году, в 2018 году переделано под гостиницу. Площадь каждого из этажей составляет около 1 тыс. кв.м.

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
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