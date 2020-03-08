{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В аварии на юге Москвы пострадали три человека

ДТП произошло в районе дома №58/35 на Воронежской улице. Из-за аварии перекрыли одну полосу дороги

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Три человека пострадали при столкновении двух машин на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье источник в экстренных службах.

"В районе дома №58/35 на Воронежской улице столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали три человека", - сказал собеседник агентства.

В районе аварии движение затруднено, одна полоса дороги перекрыта.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, одна из столкнувшихся машин - такси. "Санитарным вертолетом Московского авиационного центра с места ДТП эвакуируют водителя такси в специализированное лечебное учреждение Москвы", - сообщили в департаменте. До больницы пострадавшего сопровождает авиамедицинская бригада, которая поддерживает и контролирует его состояние.

В новость внесены изменения (15:38 мск) - добавлен комментарий пресс-службы московского департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пять туристов погибли при сходе лавины в Австрии
По данным Австрийского агентства печати, погибли туристы из Чехии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС