В аварии на юге Москвы пострадали три человека

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Три человека пострадали при столкновении двух машин на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье источник в экстренных службах.

"В районе дома №58/35 на Воронежской улице столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали три человека", - сказал собеседник агентства.

В районе аварии движение затруднено, одна полоса дороги перекрыта.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, одна из столкнувшихся машин - такси. "Санитарным вертолетом Московского авиационного центра с места ДТП эвакуируют водителя такси в специализированное лечебное учреждение Москвы", - сообщили в департаменте. До больницы пострадавшего сопровождает авиамедицинская бригада, которая поддерживает и контролирует его состояние.

В новость внесены изменения (15:38 мск) - добавлен комментарий пресс-службы московского департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.