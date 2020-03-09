Под Воронежем пьяный водитель сбил семью из пяти человек

ВОРОНЕЖ, 9 марта. /ТАСС/. Водитель автомобиля ВАЗ-211, находившийся, по предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения, наехал на семью из пяти человек на обочине дороги в селе Воронцовка Воронежской области. Восьмилетний ребенок и его бабушка погибли, еще трех человек госпитализировали, сообщила ТАСС в понедельник представитель пресс-службы УМВД по Воронежской области.

"Водитель автомобиля ВАЗ-211 съехал на обочину в селе Воронцовке и сбил семью из пяти человек. Погибли 58-летняя бабушка и ее восьмилетний внук. Мужчина в возрасте 61 года, 39-летняя женщина и 14-летний ребенок помещены в Павловскую районную больницу. По предварительным данным, 28-летний водитель, местный житель, находился в состоянии алкогольного опьянения", - сказала собеседница агентства

По ее данным, ДТП произошло в 23:30 мск в воскресенье в Павловском районе в селе Воронцовке на улице Мостовой. "По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка", - добавила представитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области.