{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Под Воронежем пьяный водитель сбил семью из пяти человек

В результате аварии погибли восьмилетний ребенок и его бабушка

ВОРОНЕЖ, 9 марта. /ТАСС/. Водитель автомобиля ВАЗ-211, находившийся, по предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения, наехал на семью из пяти человек на обочине дороги в селе Воронцовка Воронежской области. Восьмилетний ребенок и его бабушка погибли, еще трех человек госпитализировали, сообщила ТАСС в понедельник представитель пресс-службы УМВД по Воронежской области.

"Водитель автомобиля ВАЗ-211 съехал на обочину в селе Воронцовке и сбил семью из пяти человек. Погибли 58-летняя бабушка и ее восьмилетний внук. Мужчина в возрасте 61 года, 39-летняя женщина и 14-летний ребенок помещены в Павловскую районную больницу. По предварительным данным, 28-летний водитель, местный житель, находился в состоянии алкогольного опьянения", - сказала собеседница агентства

По ее данным, ДТП произошло в 23:30 мск в воскресенье в Павловском районе в селе Воронцовке на улице Мостовой. "По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка", - добавила представитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области.

Теги
РоссияВоронежская область
Реклама на ТАСС
СМИ: в Пакистане 20 человек погибли в результате падения пассажирского фургона в реку
По данным агентства "Синьхуа", еще пять человек пострадали
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС