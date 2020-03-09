{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Тамбовской области задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочки

Ребенка разыскивают с 7 марта

ТАСС, 9 марта. Следователи в Тамбовской области задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочки, поиски которой велись с вечера 7 марта. Об этом в понедельник сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК по региону Елена Крясна.

"По подозрению в причастности к исчезновению школьницы задержан 35-летний житель Котовска", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, вечером 7 марта 13-летняя жительница села Бокино Тамбовского района ушла из дома на дискотеку в местный дом культуры, но не вернулась. Были организованы поиски подростка, следователи возбудили уголовное дело по части 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

По версии следствия, вечером 7 марта на возвращавшуюся с дискотеки девочку на одной из улиц села Бокино наехал на легковом автомобиле 35-летний житель Котовска. Он решил, что девочка мертва, и чтобы скрыть следы преступления погрузил ее в автомобиль, вывез к водоему и сбросил в воду.

Тело ребенка до сих пор не найдено, в поиске участвуют порядка 600 человек, в том числе местные жители и волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".

В новость внесены изменения (20:34 мск) - добавлена информация после третьего абзаца.

Теги
РоссияТамбовская область
Реклама на ТАСС
В Петербурге произошел пожар на водородной станции на заводе
Эвакуировали 30 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС