ТАСС, 9 марта. Следователи в Тамбовской области задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочки, поиски которой велись с вечера 7 марта. Об этом в понедельник сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК по региону Елена Крясна.

"По подозрению в причастности к исчезновению школьницы задержан 35-летний житель Котовска", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, вечером 7 марта 13-летняя жительница села Бокино Тамбовского района ушла из дома на дискотеку в местный дом культуры, но не вернулась. Были организованы поиски подростка, следователи возбудили уголовное дело по части 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

По версии следствия, вечером 7 марта на возвращавшуюся с дискотеки девочку на одной из улиц села Бокино наехал на легковом автомобиле 35-летний житель Котовска. Он решил, что девочка мертва, и чтобы скрыть следы преступления погрузил ее в автомобиль, вывез к водоему и сбросил в воду.

Тело ребенка до сих пор не найдено, в поиске участвуют порядка 600 человек, в том числе местные жители и волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".

В новость внесены изменения (20:34 мск) - добавлена информация после третьего абзаца.