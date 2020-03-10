На Украину не пустили члена "Единой России" из-за "угрозы национальной безопасности"

КИЕВ, 10 марта. /ТАСС/. Государственная пограничная служба Украины не впустила в страну гражданина РФ и запретила ему въезд на три года, из-за якобы угрозы национальной безопасности страны. Об этом ведомство сообщило во вторник, не указав фамилии россиянина.

"По результатам пограничного контроля пограничники отказали иностранцу в пропуске через границу и запретили въезд в Украину сроком на три года в интересах обеспечения национальной безопасности Украины. О данном лице также были проинформированы подразделения СБУ", - сказано в сообщении погранслужбы.

Гражданин РФ прибыл в понедельник в столичный аэропорт "Киев" рейсом из Минска. По информации ведомства, россиянин 1965 года рождения является гендиректором одного из литейно-механических заводов в РФ и планировал участвовать в переговорах о добыче гранита. "В ходе дополнительной проверки пограничники установили, что данное лицо является членом политической партии "Единая Россия", представителем общественного совета при ГУ МВД РФ в г. Ногинск, имеет отличия от президента и Госдумы, Московской областной думы, МИД и силовых структур, в частности медаль "За возвращение Крыма", - сказано в сообщении ведомства. По этим причинам ему было отказано во въезде, и в понедельник гражданин РФ был отправлен обратным рейсом в Минск.

Госпогранслужба Украины в 2019 году отказала во въезде в страну более 7300 гражданам России, в отношении которых действовал запрет на въезд по причине посещения Крыма или неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

После госпереворота на Украине власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.