В Карелии главу района обвинили в мошенничестве при оформлении командировок

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 марта. /ТАСС/. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в отношении главы Пряжинского района Карелии Галины Ивановой. По версии следствия, она оформила документы на фиктивные командировки и получила более 30 тыс. рублей из местного бюджета, сообщили в пресс-службе прокуратуры Карелии.

Следователи считают, что бюджет администрации района также понес ущерб в размере около 5 тыс. рублей в качестве оплаты НДФЛ. "Дело будет направлено в Пряжинский районный суд для рассмотрения по существу", - отметили в республиканской прокуратуре.

По информации сайта администрации Пряжинского района, Иванова занимает пост районного главы с 2018 года, а с 2012-го возглавляет и администрацию Матросского сельского поселения. Пряжинский район находится в 50 км от Петрозаводска.