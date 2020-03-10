Под Владимиром ФСБ выявила незаконное хранение боеприпасов на оборонном предприятии

ВЛАДИМИР, 10 марта. /ТАСС/. УФСБ по Владимирской области выявило незаконное хранение боеприпасов на государственном лазерном полигоне "Радуга" во Владимирской области. В отношении замначальника отдела предприятия возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе управления.

"По версии следствия, в октябре 2019 года на территории испытательного полигона ФКП "ГЛП "Радуга" по указанию обозначенного должностного лица осуществлялось незаконное хранение боеприпасов ствольной артиллерии 30-мм калибра, используемых при стрельбе из башенных установок 2А40-1М "Панцирь" в рамках исполнения ГОЗ. При этом у ФКП "ГЛП "Радуга" лицензии на хранение боеприпасов отсутствует", - говорится в сообщении.

На основании материалов УФСБ России по Владимирской области, полиция возбудила уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела предприятия 1985 года рождения по ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"), санкции по которой предусматривают до четырех лет лишения свободы.