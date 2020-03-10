Трое россиян погибли в результате ДТП в Гватемале

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Российская семья из трех человек с пятилетним ребенком погибла в результате лобового столкновения легкового автомобиля и грузовика в Гватемале. Об этом сообщил ТАСС во вторник заведующий консульским отделом посольства РФ в стране, третий секретарь Андрей Смировых.

"Примерно в 17:30 по местному времени 8 марта на 249-м километре автодороги Рута аль Атлантико (Ruta al Atlаntico) департамента Исабель Гватемалы в результате лобового столкновения легкового автомобиля Hyundai с большегрузном транспортом, произошедшего в плохих погодных условиях на опасном участке дороги на встречной полосе, погибли трое россиян", - сказал представитель посольства.

"В ходе наших звонков и проверок представители местных властей, а также знакомые и близкие граждан подтвердили факт их гибели в ДТП", - добавил он.

По его словам, горнодобывающая компания Pronico, сотрудником которой был погибший глава семейства, страховые компании, а также органы прокуратуры Гватемалы в настоящее время занимаются процедурами, необходимыми для "государственной регистрации смерти и отправки тел россиян на родину с соблюдением российских и международных нормативных требований". Смировых отметил, что российское посольство оказывает "всем вовлеченным лицам необходимую организационную, квалификационную, морально-психологическую помощь и поддержку".

"Готовы при получении полного пакета необходимых бумаг в максимально короткий срок уладить все формальности в части регистрации смерти и подготовки тел погибших и сопроводительных документов для отправки в Россию", - заявил дипломат.