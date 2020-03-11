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Небольшой самолет потерпел крушение на северо-востоке Австралии

Ведутся поиски пилота и четверых пассажиров

СИДНЕЙ, 11 марта. /ТАСС/. Небольшой самолет разбился на северном побережье штата Квинсленд. Ведутся поиски пилота и четверых пассажиров. Об этом в среду сообщает портал 9 News.

По его данным, поиски самолета были начаты около 11:30 в среду (03:30 мск), после того, как воздушное судно перестало выходить на связь с диспетчерской вышкой. После полудня его обломки были обнаружены вертолетом спасательной службы штата на одном из пляжей мыса Йорк, на северо-востоке континента, в 800 км к северу от Кернса.

Сообщается, что на борту воздушного судна находились пять человек, включая пилота. Выживших после аварии обнаружить пока не удалось, экстренные службы региона продолжают поисково-спасательные работы. По предварительным данным, пилот самолета пытался совершить посадку в сложных погодных условиях.

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Австралия
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