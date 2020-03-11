Прокуратура начала проверку условий труда строителей музейного комплекса во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 11 марта. /ТАСС/. Прокуратура совместно с Роспотребнадзором начала проверку соблюдения трудового законодательства и санитарно-эпидемиологических условий пребывания работников-вахтовиков, занятых на строительстве музейного-театрального комплекса на острове Русский. Проверка началась по информации СМИ, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Строители музейного-театрального комплекса на острове Русский в среду остановили работу из-за выплаты им неполной заработной платы. По сообщениям региональных СМИ, работу остановили около тысячи человек из-за того, что им полностью или частично не выплатили зарплату, не выдают рабочий инвентарь, плохо кормят и не оплачивают переработки.

"Прокуратурой с привлечением Гострудинспекции и Роспотребнадзора в настоящее время организована проверка соблюдения трудового законодательства и санитарно-эпидемиологического законодательства в части условий пребывания работников-вахтовиков", - сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры.

Свою проверку по факту невыплаты заработной платы работникам ООО "Стройтрансгаз-Восток" организовало следственное управление Следственного комитета РФ по Приморскому краю. "В настоящее время устанавливается количество работников, сумма и срок задолженности по заработной плате. В ходе проверки изымается необходимая документация, опрашиваются сотрудники и представители организации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение (о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела)", - сообщается на сайте краевого СК.

В марте 2019 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству и руководству регионов открыть новые культурно-образовательные и музейные комплексы во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе. Правительству и властям субъектов поставили задачу обеспечить начало их функционирования к 31 декабря 2023 года. На Восточном экономическом форуме президент заострил внимание на важности строительства такого центра во Владивостоке, создание комплексов является одним из приоритетных направлений национального проекта "Культура".