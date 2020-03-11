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Вертолет Ми-8 с пассажирами на борту совершил экстренную посадку в Красноярском крае

По данным источника в экстренных службах, пострадавших нет

ТАСС, 11 марта. Вертолет Ми-8, на борту которого находились более 20 вахтовиков, совершил в среду экстренную посадку в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Борт авиакомпании "Скол" следовал из Красноярска в Юрубчен. Из-за сработавшего датчика технической неисправности он совершил экстренную посадку в аэропорту Черемшанка. Пострадавших нет", - сказал источник.

Он уточнил, что посадка прошла благополучно. Всего на борту был 21 человек, они летели в поселок вахтовиков Восточно-Сибирской нефтегазовой компании.

Теги
РоссияКрасноярский край
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