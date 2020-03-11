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Под Исламабадом разбился самолет пакистанских ВВС

Инцидент произошел во время репетиционного полета к воздушному параду на День Пакистана

ТАСС, 11 марта. Истребитель пакистанских ВВС потерпел крушение в районе столицы страны Исламабада. Об этом сообщила в среду газета The Express Tribune.

По ее данным, пилот выжил, успев вовремя катапультироваться.

В ВВС подтвердили, что произошло крушение. "Вооруженные силы Пакистана с сожалением сообщают, что во время репетиции парада разбился истребитель F-16 пакистанских ВВС", - сообщили в пресс-службе. "Истребитель упал около района Исламабада Шакарпарьян", - добавили в ВВС. "В настоящее время на месте ЧП работают спасатели, - отметили в пресс-службе. - Штаб-квартира ВВС в ближайшее время созовет следственную группу для выяснения причин инцидента".

В новость были внесены изменения (10:18 мск) — добавлено официальное подтверждение.

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