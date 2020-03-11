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В Оренбурге арестован ограбивший 98-летнюю труженицу тыла на 250 тыс. рублей

Злоумышленник сообщил пенсионерке по телефону, что звонит от имени ее сына, попавшего в беду, и попросил собрать деньги

ТАСС, 11 марта. Полицейские задержали в Оренбурге местного жителя, который ограбил на 250 тыс. рублей 98-летнюю труженицу тыла. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в полицию обратился сын пенсионерки, который рассказал, что неизвестный от его имени позвонил на городской телефон его матери и попросил срочно собрать крупную сумму денег. Злоумышленник не вдавался в детали, только отметил, что сын женщины попал в беду и находится в полиции. Деньги он попросил передать через посредника, который должен скоро к ней прийти.

"Положив трубку, женщина стала собирать наличные. Через час в ее квартире раздался звонок. Пенсионерка открыла дверь. Гость оттолкнул ее в сторону, забрал приготовленные 250 тысяч рублей и скрылся", - добавила Волк.

По факту возбуждено уголовное дело по статье о грабеже (ч. 2 ст. 161 УК РФ). "В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска злоумышленник установлен и задержан. Им оказался 24-летний безработный, ранее судимый местный житель", - сказала представитель МВД. Подозреваемый арестован.

Теги
РоссияОренбургская область
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