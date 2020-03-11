СК установил еще одного причастного к нападению на российский центр в Киеве в 2018 году

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Следствие установило еще одного гражданина Украины, причастного к нападению на Российский центр науки и культуры в Киеве в 2018 году. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"В рамках расследования установлена причастность к совершению данного преступления 30-летнего гражданина Украины Богдана Тицкого", - сказала Петренко.

По ее словам, сейчас он проверяется на причастность к другим преступлениям против интересов России.

18 февраля 2018 года в Киеве радикально настроенные люди после участия в антироссийской акции и нападения на Российский центр науки и культуры, собрались на площади Независимости, где демонстративно сожгли государственный флаг РФ. По данным фактам расследуются уголовные дела по ст. 329 УК РФ (надругательство над государственным флагом РФ) и ч. 2, ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой).

28 февраля этого года СК заочно предъявил обвинение 41-летнему россиянину Михаилу Агафонову в нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве в 2018 году.