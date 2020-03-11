В Перми шесть человек пострадали при взрыве колбы на уроке химии

ПЕРМЬ, 11 марта. /ТАСС/. В Перми шесть человек пострадали во время проведения химического опыта на уроке в "Парке науки" при Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ПГГПУ).

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города, пятеро пострадавших являются детьми.

В пресс-службе ПГГПУ пояснили, в эксперименте были задействованы вода и жидкий азот, колба не выдержала давления и лопнула. Занятие проводил студент, он и еще двое школьников получили порезы и царапины от осколков колбы. Там также добавили, что двоих пострадавших детей доставили в больницу, но госпитазилация им не потребовалась, так как они получили легкие повреждения.

Еще трое детей получили ссадины, но им была оказана медицинская помощь на месте, после чего их отпустили домой.

Комментарий Министерства здравоохранения Пермского края ТАСС получить пока не удалось.